DaFuckingBlueBoy, le site qui ramène la croupe à la maison, va s’absenter quelques temps.

Alors, voici la newz anticipée pour la finale de la Coupe du Monde 2026.

Ce soir, nos Bandits Bigarrés Champions tricolores affrontent l’équipe du Brésil pour la Finale !

Alors, oui, étonnement le Brésil est un véritable pays et pas un slip qui fait mal quand on le met à l’envers !

Donc, on y parle le portougais, 213 millions de portugais et gaises, la capitale n’est pas Rio qui a été la capitale du Portugal, et le Brésil représente la plus longue frontière de la France.

Le plus important patrimoine de ce Aquaboulevard géant est : lou Carnouval dou Rio

Pronostique : France 3 – 0 Pou PouPou PouPouPoupou