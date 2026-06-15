Hier l’Allemagne affrontait le Curaçao.

Et OUI, c’est un vrai pays !

Avec la guerre, le foot est un formidable moyen d’être moins nul en géographie.

Alors, c’est un État autonome au sein du royaume des Pays-Bas depuis 2010.

Cette île se trouve dans le nord de l’Amérique du Sud, dans la mer des Caraïbes, à quelques 66 km de la côte du Venezuela.

Sa capitale est Willemstad.

156 115 Curaciens et Curaciennes glandent sur 444 km2.

Et re-OUI, la boisson qui fait pisser bleu est bien originaire de là-bas.

Tiona Fernan et Monifa Jansen sont curaciennes et aussi peu naturelles que le bleu du curaçao.