Même si on a maintenant des caméras partout, il existe encore des phénomènes non filmés.

Par exemple: la rupture de surface lors d’un séisme.

Et bien, voici une rupture enregistrée en Birmanie en mars. Youpi !

Concentrez-vous sur l’arrière-plan avec les plantes :

Ci-joint d’autres ruptures de surfaces de rétines :

Dernier truc jamais filmé : un bon film avec Pierre Niney.