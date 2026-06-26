Mother Soccer : Lalhaaland

Aujourd’hui, nos Brillants et Bleus Champions affrontent la Norvège.

Alors, étonnement, la Norvège est un vrai pays et pas un bled froid de fiction comme Asgard, Arendelle ou Arras.

5,6 millions de norvégiennes et iens, Olso comme capitale et 41 putains de médailles aux JO d’Hiver.

La plus jolie et chaudasse des norvégiennes est sans conteste : Omelette Norvégienne ! mhmm….

Pronostic : France 3 – 1 Lalhaaland

Posted in Footreball, FuckingFriday | 1 Comment »

One Response

  1. Guy Says:
    juin 27th, 2026 at 07:56

    Ta maman : https://www.reddit.com/r/mauvaisesreponses/s/7WVQ6viVOB

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.