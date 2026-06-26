Mother Soccer : Lalhaaland

Aujourd’hui, nos Brillants et Bleus Champions affrontent la Norvège.

Alors, étonnement, la Norvège est un vrai pays et pas un bled froid de fiction comme Asgard, Arendelle ou Arras.

5,6 millions de norvégiennes et iens, Olso comme capitale et 41 putains de médailles aux JO d’Hiver.

La plus jolie et chaudasse des norvégiennes est sans conteste : Omelette Norvégienne ! mhmm….

Pronostic : France 3 – 1 Lalhaaland