Mother Soccer : France – Sénégal

Aujourd’hui, notre nationale équipe aux bons braves Coqs affronte le Sénégal pour leur premier match.

Et oui, étonnement le Sénégal est un vrai pays.
Il est situé à l’ouest milieu haut de l’Afrique, est peuplé de plus de 18 millions de sénégalais(e)s et sa capitale est Dakar.

Le sachiez-vous : Camilla Diagne est Miss Sénégal 2025.
Le resachiez-vous : au Sénégal, taux de fécondité est supérieur à quatre enfants par femme.
Coïncidence ?

Pronostic : France 3 – 1 Sénégal

Posted in Footreball | 2 Comments »

2 Responses

  1. Guy Says:
    juin 16th, 2026 at 23:30

    Respect !

  2. Elvis Preslez Says:
    juin 17th, 2026 at 02:42

    Respect aussi – un vrai devin ce Cadd !

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.