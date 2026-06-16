Mother Soccer : France – Sénégal

Aujourd’hui, notre nationale équipe aux bons braves Coqs affronte le Sénégal pour leur premier match.
Et oui, étonnement le Sénégal est un vrai pays.
Il est situé à l’ouest milieu haut de l’Afrique, est peuplé de plus de 18 millions de sénégalais(e)s et sa capitale est Dakar.
Le sachiez-vous : Camilla Diagne est Miss Sénégal 2025.
Le resachiez-vous : au Sénégal, taux de fécondité est supérieur à quatre enfants par femme.
Coïncidence ?
Pronostic : France 3 – 1 Sénégal
juin 16th, 2026 at 23:30
Respect !
juin 17th, 2026 at 02:42
Respect aussi – un vrai devin ce Cadd !