Mother Soccer : France – Sénégal

Aujourd’hui, notre nationale équipe aux bons braves Coqs affronte le Sénégal pour leur premier match.

Et oui, étonnement le Sénégal est un vrai pays.

Il est situé à l’ouest milieu haut de l’Afrique, est peuplé de plus de 18 millions de sénégalais(e)s et sa capitale est Dakar.

Le sachiez-vous : Camilla Diagne est Miss Sénégal 2025.

Le resachiez-vous : au Sénégal, taux de fécondité est supérieur à quatre enfants par femme.

Coïncidence ?

Pronostic : France 3 – 1 Sénégal