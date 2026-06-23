Mother Soccer : B.O.B.

Hier, la publication automatique de la newz n’a pas fonctionnée… MACRON D2MISSION ! Je vous la poste quand même.

Ce soir nos Beaux et Bicéphales Champions affrontent l’équipe d’Irak !

Alors, étonnement, l’Irak est un véritable pays et pas le nom d’une carte à Call Of Duty.

Donc, l’Irak se situe quelque part où il fait super chaud avec du sable et du pétrole.

46 millions d’irakiens et d’irakiennes, la capitale est Bagdad et la superficie en eau est, selon Wikipédia et ma consommation perso, « Négligeable ».

Le moins aride là-bas est la Miss Irak : Shaymaa Qassim Adbelrahman !

Pronostique : France 2 – 0 B.O.B.