« Tu as fini le dossier COFAC ? »

« Tu vas pas manger ? »

« Tu rentres pas chez toi ? »

« Tu as pas des enfants à récupérer ?«

Voilà le genre de questions chiantes que j’entend depuis que je joue à Infinite Craft sur le Web.

Le principe est aussi con qu’un Philippot défoncé à la Kro : tu fusionnes 2 mots pour en faire un nouveau.

Exemple : FIRE + MOUNTAINE = VOLCANO.

Et à partir de là, c’est infini !

D’où le titre du jeu peut-être.

Gloire personnelle : être le premier au MONDE à avoir crafté « Zombie Pirate Mermaid Baby Yeti«