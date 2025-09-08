Traduction 2

Bonjour, j’ai encore besoin de vous pour traduire les mots certainement captivants de la vidéo ci-jointe :

Va vraiment falloir que je travaille les langues.

Posted in RAB | 2 Comments »

2 Responses

  1. Cubi Says:
    septembre 8th, 2025 at 20:11

    Bah! a la limite on s’en fout de la langue!?

  2. luigi Says:
    septembre 8th, 2025 at 21:48

    je m’appele pas vraiment comme ça, mais je sait pas pourquoi d’un coup j’ai envie de changer de nom

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.