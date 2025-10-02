The presque Rapture

Zut ! J’ai loupé la théorie apocalyptique « The Rapture » qui a agité les agités des réseaux sociaux, prophétisant un événement cataclysmique pour le 23 ou 24 septembre…

Normalement, c’était la date du retour de Jésus (encore) et l’ascension des « vrais croyants », laissant les autres à un sort incertain sur Terre avec Ersilia Soudais.

Bon, vu que je suis toujours là c’est que je ne suis pas un « vrai croyant »…

Pourtant, je crois en lui, et comme lui c’est moi, je crois en moi !

Ah, le 23 septembre c’était l’anniversaire de Cyril Hanouna… Coïncidence ?