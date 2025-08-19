Tequila Methanetetrol Paf

Enfin une bonne nouvelle dans ce monde froid, gris et plein de femmes en pantalon : une équipe de chimistes a réussi à synthétiser un « super alcool » !

Nommé methanetetrol, il a le pouvoir, en se décomposant, de générer des composés essentiels à la vie, comme l’eau, le peroxyde d’hydrogène, et je pense, de rendre Monique davantage moins moche.

On pourra donc grâce à lui faire des Super Mojito ou des Super Tequila Paf ou des… hein ?… c’est pas fait pour ça ?

Les chercheurs envisagent d’étudier comment le methanetetrol interagit avec d’autres molécules dans les nuages de poussière interstellaires et de comprendre son rôle dans la chimie prébiotique, servant de brique élémentaire à la vie dans l’Univers.

Pfff… normal qu’ils soient encore puceaux.