Je profite de ce moment de calme pour rattraper quelques trop nombreux films que j’ai loupé récemment.

Comme mon avis vous intéresse autant qu’Alexandra Daddario s’intéresse à moi, voici mes critiques lapidaires :

– Sinners : Une nuit en enfer.

– Novocaïne : Même pas si mal.

– F1 : Jours de tonnerre 2.

– Heads of State : You can see me.

– Thunderbolts : B-Vengers.

– Havoc : À toute épreuve.

– Kill : Bordeaux-Marseille en Corail un 15 août.

– La bucheronne débite : Trees some.