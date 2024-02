J’ai réussi à tenir devant le Superbowl cette nuit jusqu’au début du 3ème quart temps… bref… j’ai loupé le moins chiant.

L’action du soir est attribuée à Dre Greenlaw, linebacker des 49ers de San Francisco :

-> déchirure du tendon d’Achille !

Et en plus son équipe perd à la fin et pas de bisous d’une chanteuse.

Viedemerde devant 150 millions de téléspectateurs.