Si seulement…

Et voilà une nouvelle preuve des ravages de l’alcool et de la drogue : Kendji Girac vient de sortir une nouvelle chanson.

Car oui, rappelons que l’ingestion de ses surséances perturbent fortement la visée et rend difficile de viser juste.

Quelques paroles de cette chanson pour bien finir cette semaine de merde :

Sur la scène j’ai laissé

Mon sourire

Mon sourire

Mon sourire

Capitaine abandonné

Sans navire

Sans navire

Sans navire

Pardon si j’ai préféré

Me détruire

Quitte à risquer d’abîmer

Mon empire

Sur la scène j’ai laissé

Mon sourire

Mon sourire

Vivement la rentrée !