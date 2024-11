Sciences fluidiques

Les bières tièdes, c’est comme les femmes laides : seuls les anglais aiment ça.

Un certain Cláudio Pellegrini, professeur en sciences thermiques et fluidiques à l’Université fédérale de São João del-Rei, a décidé, certainement après un after work chez V&B, de faire une étude sur la forme optimum d’un verre pour garder la fraicheur d’une bière.

Résultat : un verre plus étroit conserve davantage la fraîcheur de la bière, en ralentissant le transfert thermique vers l’air ambiant.

Mouais, on s’en doutait un peu mon Claudio.

Maintenant, peux-tu faire une étude sur le fait troublant qu’une bière bue en fait pisser deux ?