Schizophrène, tu vas trop vite !

Aujourd’hui, c’est la Journée Mondiale de la Schizophrénie.
Quels sont les symptômes de cette maladie mentale qui touche 1% de la population mondiale ?
– Percevoir des difficultés à établir un contact avec son entourage.
– Etre submergée par des idées étranges.
– Avoir la sensation d’entendre des voix qui n’existent pas dans la réalité.
– Avoir beaucoup de difficultés à différencier ce qui est réel de ce qui ne l’est pas.
– Avoir l’impression que des personnes de son entourage lui veulent du mal.
– Se replier sur elle-même et se comporter de façon étrange.
– Ressentir une insécurité en permanence.
Mouais… en fait, c’est le profil type d’un mec qui se branle le soir devant #stepmomfurry…