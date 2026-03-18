Schizophrène, tu vas trop vite !

Aujourd’hui, c’est la Journée Mondiale de la Schizophrénie.

Quels sont les symptômes de cette maladie mentale qui touche 1% de la population mondiale ?

– Percevoir des difficultés à établir un contact avec son entourage.

– Etre submergée par des idées étranges.

– Avoir la sensation d’entendre des voix qui n’existent pas dans la réalité.

– Avoir beaucoup de difficultés à différencier ce qui est réel de ce qui ne l’est pas.

– Avoir l’impression que des personnes de son entourage lui veulent du mal.

– Se replier sur elle-même et se comporter de façon étrange.

– Ressentir une insécurité en permanence.

Mouais… en fait, c’est le profil type d’un mec qui se branle le soir devant #stepmomfurry…