Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la santé sexuelle.

Euh… c’est quand on trinque à l’apéro avec nos bites ?

Définition de l’OMS :

« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. »



Bref, c’est l’inverse d’une bonne Saint Valentin…