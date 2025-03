Depuis début février, plus de 19 000 secousses sismiques font trembler les îles grecques des Cyclades… soit presque autant de secousses que Cory Chase !

Les magnitudes varient entre 3 et 4.

La plus forte a atteint une magnitude de 5,3 et a été ressentie jusqu’à Athènes.

Voici quelques exemples de secousses :

Ah ! L’île de Mykonos fait partie des Cyclades… ça doit secouer 10 fois plus fort là-bas…