Presse Nichonlique

J’ai deux passions : les vidéos de presses hydrauliques qui écrasent des trucs et l’art moderne bulgare.
J’ai pas encore trouvé une vidéo qui réunisse les deux.
Mais j’ai trouvé ça :
Si ça s’trouve, elle est bulgare !
Ca fait plaisir d’avoir les memes passions ^^ je pensais me mettre au piano si jamais tu as les coordonnées d’une bonne prof ?
mars 5th, 2026 at 18:27
