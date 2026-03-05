Presse Nichonlique

J’ai deux passions : les vidéos de presses hydrauliques qui écrasent des trucs et l’art moderne bulgare.
J’ai pas encore trouvé une vidéo qui réunisse les deux.

Mais j’ai trouvé ça :

Si ça s’trouve, elle est bulgare !

Posted in RAB | 1 Comment »

One Response

  1. noname Says:
    mars 5th, 2026 at 18:27

    Ca fait plaisir d’avoir les memes passions ^^ je pensais me mettre au piano si jamais tu as les coordonnées d’une bonne prof ?

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.