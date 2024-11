Personne pour toutes

Non Cadd, ne tombe pas dans le piège. Laisse sa chance au film. Ne te fie pas à la bande annonce même si ça a l’air très nul. Non, ce n’est pas totalement wokeste à outrance. En plus tu sais même pas ce que ça veut dire. Non, ce n’est pas avec ton argent que cette merde a été tournée. Non, y’a pas que Télérama qui va regarder. Non, tu ne souhaites pas que cela fasse un bide au box-office.

Et souviens-toi que tu aimes bien le film des 3 mousquetaires de 2011 avec les combats de dirigeables géants et Milla Jovovich… Alors, ferme bien ta gueule !