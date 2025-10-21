Une entreprise suisse, FinalSpark, a inventé des ordinateurs à base de neurones humains.

Pour le moment, ces « organoïdes » sont composés de 10 000 neurones, contre 100 milliards pour un cerveau humain et ont la taille du cerveau d’une larve de drosophile ou de celui de votre beau frère.

On peut même suivre leurs activités en live.

Fait troublant : lorsque quelqu’un ouvre la porte du local où ils sont enfermés, les relevés de ces trucs montrent une activité neuronale significative… alors qu’ils n’ont pas de récepteurs sensoriels…

Oui, un peu comme quand vous allumez discrètement votre PS5 et que l’imperceptible bip de mise en marche alerte votre femme qui se trouve à l’autre bout de la maison !

La nature est étonnante.