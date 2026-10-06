Oktoberfest 2026

Désolé pour le rythme fibrilatoire des newz.

En fait, j’étais à Munich pour l’Oktoberfest !

C’était super bien, j’ai fait plein de vidéos, j’ai rencontré plein de gens sympas et je me suis enfilé plein de blondes.

Hein ? Tu ne me crois pas ? Pfff… moi non plus.