Oktoberfest 2026

Désolé pour le rythme fibrilatoire des newz.
En fait, j’étais à Munich pour l’Oktoberfest !

C’était super bien, j’ai fait plein de vidéos, j’ai rencontré plein de gens sympas et je me suis enfilé plein de blondes.

Hein ? Tu ne me crois pas ? Pfff… moi non plus.

Posted in RAB | 3 Comments »

3 Responses

  1. noname Says:
    octobre 6th, 2026 at 17:23

    ba ça nous aurais fait plaisir que tu te les enfiles!

  2. Guy Says:
    octobre 6th, 2026 at 19:34

    Ouai bah moi j’aimerai qu’on m’explique la sorcellerie ou supercherie qui peut cacher des hectolitres de bières dans de si jolies petites robes. Et ne me dites pas que ces magnifiques poumons aussi gros soient-ils sont capables d’emmagasiner plusieurs pintes !

  3. Tordu Says:
    octobre 7th, 2026 at 05:54

    Faudrait quand même y aller un jour. Avant que la prostate deconne .

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