Obus sexuel

Vous avez certainement entendu ce fait divers d’hiver des chirurgiens de l’hôpital Rangueil de Toulouse qui ont dû faire appel aux démineurs en découvrant en pleine intervention un obus de la Première Guerre mondiale dans le rectum d’un patient.

Mais, DFBB n’a pas déjà parlé de ça y’a quelques temps ??!!

Ah si, le 20 décembre 2022 : un octogénaire s’est présenté samedi soir aux urgences de Sainte-Musse à Toulon avec un obus introduit dans le rectum.

Mais pourquoi l’hiver ? Est-ce le même mec ? Est-ce le même obus ? Est-ce que l’obus était introduit par le fuselage ou non (parce que pour les suppositoires, je me trompe toujours…) ?

Tant de questions pour ces histoires d’obus qui resteront dans les annales.