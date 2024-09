Ca vaaaaa… on peut plus se tromper de nos jours dans cette société où tout le monde est à cran.

L’erreur n’est plus permise. Le moindre petit truc de travers et c’est dépôt de plainte immédiat et jugement… pfff…

Prenons par exemple ce fait d’hiver banal :

Le mec a été condamné à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal de Bayonne.

18 mois… alors qu’avant, ça te terminait à l’amiable :

A croire que les mecs d’aujourd’hui n’ont jamais fait de cousinades…