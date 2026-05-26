Lors de fouilles à el-Bahnasa en Égypte, l’équipe archéologique d’Oxyrhynchos a mis au jour un papyrus renfermant un extrait de l’Iliade d’Homère, intégré dans une momie romaine, que l’on nommera Drukerus, vieille d’environ 1600 ans.

La classe.

Je vais mettre à jour mon testament, je veux être embaumer avec un extrait de SAS : Alerte Plutonium

La brune aux cheveux tressés, au lieu de répondre, s’approcha de lui, plongeant son regard dans le sien avec la même intensité soumise. Pour éviter que les portes ne se rouvrent, Ishan Kambiz appuya sur le bouton du troisième, le sien. La fille ne bougea pas. Simplement, des deux mains, elle écarta son blouson de cuir. Devant ces seins lourds offerts, qui tendaient le tissu du T-shirt comme des fruits, les pointes se découpant nettement, l’Iranien disjoncta. Il s’était promis de descendre à son étage et de reprendre ensuite un autre ascenseur. Après une simple satisfaction d’amour-propre. Mais ses mains montèrent toutes seules vers les seins de l’inconnue et les emprisonnèrent.