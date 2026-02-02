Lil Dalaï-X-Lama

Lors de la 68e édition des Grammy Awards (pareil que les Victoires de la Musique mais sans Véronique Sanson) dimanche à Los Angeles, le Dalaï-Lama a gagné une récompense.

Mais laquelle ?

Réponse A : Prix de la meilleure chanson pour son titre « I spit in your face« .

Réponse B : Prix du meilleur album pour « L.A.M.ASS« .

Réponse C : Prix du meilleur livre audio avec « Méditations : Réflexions de Sa Sainteté le Dalaï-Lama« .

Réponse D : Prix du meilleur clip feat Nicki Minaj pour le titre « Dildo Reincarnation« .