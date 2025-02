Les Anges à France Travail

Bon, Game Over : le Conseil d’État a rejeté le dernier recours des chaînes télé C8 et NRJ12 contre le non-renouvellement de leur fréquence et toutes deux cesseront donc d’émettre le 28 février 2025 au soir.

Ce qui implique la fin des émissions animalières Les Anges de la téléréalité, de TPMP et Des Animaux de la 8.

Est-ce que c’est bien ? Aucune idée.

C’est comme la section #mécaphillie sur certain site : je ne regarde pas et je trouve ça très con.

Mais si la voiture est consentante j’m’en branle cela ne me dérange pas.

M’enfin, la chaine de télévision C8 aura duré moins longtemps que DFBB…