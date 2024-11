Trump ou Harris ?

Aaahhh… je me tâte…

C’est pas si simple de choisir entre le coté blanc Amérique profonde coincée mais pas trop de Harris et l’autre plus exotique et déchainé de Trump.

Hein ? Quoi ? Mais non je ne me trompe pas.

Aah, mais rien à foutre de la Kamala Hildago et du Casimir américain.

Non, je vous parle logiquement de Teanna Trump et Niki Harris !

Faites vos propres recherches…