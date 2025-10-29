JSTVPCC

« Je suis trop vieux pour ces conneries » – Acte 14 – Scène 25 :

j’la déshabille comme un Babybel
elle fait la Hmm, elle est même pas belle
elle est même pas belle
elle est même pas belle

son gadjo on sait , c’est un gros sketel
c’est un gros sketel, c’est un gros sketel
sa virilité c’est à la poubelle

est-ce que Louis tu peux me ramener
une bouteille d’eau s’il te plaît
est-ce que Louis tu peux me ramener
une bouteille d’eau s’il te plaît

car y’a des filles en bikinis
dans la Lamborgini
car y’a des filles en bikinis
dans la Lamborgini

Franchement, je ne sais même pas si c’est un véritable truc ou de l’IA.

