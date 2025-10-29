« Je suis trop vieux pour ces conneries » – Acte 14 – Scène 25 :

j’la déshabille comme un Babybel

elle fait la Hmm, elle est même pas belle

elle est même pas belle

elle est même pas belle

son gadjo on sait , c’est un gros sketel

c’est un gros sketel, c’est un gros sketel

sa virilité c’est à la poubelle

est-ce que Louis tu peux me ramener

une bouteille d’eau s’il te plaît

est-ce que Louis tu peux me ramener

une bouteille d’eau s’il te plaît

car y’a des filles en bikinis

dans la Lamborgini

car y’a des filles en bikinis

dans la Lamborgini

Franchement, je ne sais même pas si c’est un véritable truc ou de l’IA.