Je ne sais pas ce que j’ai aujourd’hui mais j’ai la super forme. je me suis levé tôt, j’ai été courir, j’ai bien travaillé, j’ai même été sympa avec mes collègues, même avec les secrétaires !

Je pense qu’en rentrant chez moi, je vais offrir des fleurs à ma femme, faire un peu de ménage, jouer avec les enfants et faire à manger. J’irais me coucher tôt aussi.

En plus mon canal carpien droit me fait étonnement moins mal aujourd’hui.

Cool, j’ai trop la pêche ! Vivement demain.