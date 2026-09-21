En cette Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer, il est important de rappeler que ces chanceux malades peuvent oublier Inès Reg !
Tjs trouvé pourri ces histoires de Pokémon mais j’avoue que je n’avais jamais regardé sous cet angle ! Je comprends mieux l’engouement maintenant !
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septembre 21st, 2026 at 19:09
Tjs trouvé pourri ces histoires de Pokémon mais j’avoue que je n’avais jamais regardé sous cet angle ! Je comprends mieux l’engouement maintenant !