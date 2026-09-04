Ig Nobels 2026

Revoilà notre cérémonie des Ig Nobels qui récompense les chercheurs qui ont trop de temps.

Les winners de 2026 sont :

Biomécanique : Définition formelle et rigoureuse du baiser chez diverses espèces (fourmis, oiseaux, ours, humains) excluant le nourrissage.

Paix : Démonstration que l’on apprécie davantage les amis qui se montrent impitoyables envers nos propres opposants.

Olfaction : Preuve que les parents trouvent l’odeur de leurs bébés agréable, contrairement à celle des adolescents.

Économie : Mise en évidence d’une propension plus élevée chez les personnes aisées à adopter des comportements inciviques (ex. piquer des bonbons destinés aux enfants).

Physique : Conception d’un urinoir optimisé par la dynamique des fluides pour éviter toute projection.

Technologie : Technique d’impression 3D ultra-précise utilisant la trompe d’un moustique mort en guise de buse.

Biologie : Étude des facteurs incitant un serpent venimeux à mordre (endroit du corps écrasé, température, moment de la journée).

Chimie : Découverte de la valeur énergétique exceptionnelle (trois fois supérieure au lait de vache) du lait produit par une espèce de blatte vivipare.

Médecine : Analyse aérodynamique des flux d’air lors de l’action de se moucher.

Sociologie : Démonstration du lien entre utilisation d’un périphérique d’entrée haptique à préhension bimanuelle pour les activité vidéoludiques du type First Person Shooter et taille ridiculement petite du pénis.

Science des sols : Utilisation de 1 000 sous-vêtements enterrés à travers le monde pour évaluer l’activité biologique des sols.

J’ai un doute sur une catégorie…