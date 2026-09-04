Ig Nobels 2026

Revoilà notre cérémonie des Ig Nobels qui récompense les chercheurs qui ont trop de temps.
Les winners de 2026 sont :
- Biomécanique : Définition formelle et rigoureuse du baiser chez diverses espèces (fourmis, oiseaux, ours, humains) excluant le nourrissage.
- Paix : Démonstration que l’on apprécie davantage les amis qui se montrent impitoyables envers nos propres opposants.
- Olfaction : Preuve que les parents trouvent l’odeur de leurs bébés agréable, contrairement à celle des adolescents.
- Économie : Mise en évidence d’une propension plus élevée chez les personnes aisées à adopter des comportements inciviques (ex. piquer des bonbons destinés aux enfants).
- Physique : Conception d’un urinoir optimisé par la dynamique des fluides pour éviter toute projection.
- Technologie : Technique d’impression 3D ultra-précise utilisant la trompe d’un moustique mort en guise de buse.
- Biologie : Étude des facteurs incitant un serpent venimeux à mordre (endroit du corps écrasé, température, moment de la journée).
- Chimie : Découverte de la valeur énergétique exceptionnelle (trois fois supérieure au lait de vache) du lait produit par une espèce de blatte vivipare.
- Médecine : Analyse aérodynamique des flux d’air lors de l’action de se moucher.
- Sociologie : Démonstration du lien entre utilisation d’un périphérique d’entrée haptique à préhension bimanuelle pour les activité vidéoludiques du type First Person Shooter et taille ridiculement petite du pénis.
- Science des sols : Utilisation de 1 000 sous-vêtements enterrés à travers le monde pour évaluer l’activité biologique des sols.
J’ai un doute sur une catégorie…
septembre 4th, 2026 at 22:35
Pour toi grand père Cadd
https://www.reddit.com/r/Unexpected/s/X9Lh3f0fFy