Ig Nobel 2025

L’édition 2025 de la cérémonie de remise des Ig Nobel a eu lieu hier.
Les Ig Nobel (Ignobel… ignoble… xptdr) ont pour vocation à « récompenser les réalisations qui font d’abord rire les gens, puis qui les font réfléchir ».
Voici 10 études gagnantes dans leurs catégories respectives :
- La pizza « quatre fromages », reine chez les lézards.
- Les vaches déguisées en zèbres ont moins de piqûres d’insectes.
- Manger du Téflon coupe la faim.
- Une faible quantité d’alcool améliore les compétences en langue étrangère.
- Les chauves-souris ivres ont plus de difficultés à voler.
- La croissance d’un ongle ralentit avec l’âge.
- Tomber par hasard sur des vidéos pornos gays et les regarder entièrement ne fait pas de toi un gay.
- Les bébés sont sensibles à l’ail consommé par leurs mères allaitantes.
- Les chaussures qui puent, un problème ignoré par les concepteurs de meubles.
- Flatter l’intelligence d’autrui renforce son narcissisme.
Ah, il semblerait qu’il y ait une fausse étude dans cette liste…
septembre 20th, 2025 at 13:20
Kdo pour toi
