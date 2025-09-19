Ig Nobel 2025

L’édition 2025 de la cérémonie de remise des Ig Nobel a eu lieu hier.

Les Ig Nobel (Ignobel… ignoble… xptdr) ont pour vocation à « récompenser les réalisations qui font d’abord rire les gens, puis qui les font réfléchir ».

Voici 10 études gagnantes dans leurs catégories respectives :

La pizza « quatre fromages », reine chez les lézards.

Les vaches déguisées en zèbres ont moins de piqûres d’insectes.

Manger du Téflon coupe la faim.

Une faible quantité d’alcool améliore les compétences en langue étrangère.

Les chauves-souris ivres ont plus de difficultés à voler.

La croissance d’un ongle ralentit avec l’âge.

Tomber par hasard sur des vidéos pornos gays et les regarder entièrement ne fait pas de toi un gay.

Les bébés sont sensibles à l’ail consommé par leurs mères allaitantes.

Les chaussures qui puent, un problème ignoré par les concepteurs de meubles.

Flatter l’intelligence d’autrui renforce son narcissisme.

Ah, il semblerait qu’il y ait une fausse étude dans cette liste…