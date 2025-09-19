Ig Nobel 2025

L’édition 2025 de la cérémonie de remise des Ig Nobel a eu lieu hier.
Les Ig Nobel (Ignobel… ignoble… xptdr) ont pour vocation à « récompenser les réalisations qui font d’abord rire les gens, puis qui les font réfléchir ».

Voici 10 études gagnantes dans leurs catégories respectives :

  • La pizza « quatre fromages », reine chez les lézards.
  • Les vaches déguisées en zèbres ont moins de piqûres d’insectes.
  • Manger du Téflon coupe la faim.
  • Une faible quantité d’alcool améliore les compétences en langue étrangère.
  • Les chauves-souris ivres ont plus de difficultés à voler.
  • La croissance d’un ongle ralentit avec l’âge.
  • Tomber par hasard sur des vidéos pornos gays et les regarder entièrement ne fait pas de toi un gay.
  • Les bébés sont sensibles à l’ail consommé par leurs mères allaitantes.
  • Les chaussures qui puent, un problème ignoré par les concepteurs de meubles.
  • Flatter l’intelligence d’autrui renforce son narcissisme.

Ah, il semblerait qu’il y ait une fausse étude dans cette liste…

  1. Guy Says:
    septembre 20th, 2025 at 13:20

    Kdo pour toi

    https://www.reddit.com/r/Unexpected/s/I2CWd3zh3X

