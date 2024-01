IA #PLANCHEAPAIN #ROUGE #NUE

Je me rappelle du temps où Internet découvrait un matin des selfies volés de célébrités dénudées.

Le fappening qu’ils appelaient ça.

La censure logique frappait assez vite, mais restait terriblement inefficace.

Maintenant, à cause (grâce à) l’intelligence artificielle, des fausses photos des célébrités dénudées déferlent sur le Web.

Mais Skynet a touché à l’intouchable en publiant des deepfakes pornos de Taylor Swift et a provoqué la colère des fans, des projets de lois de régulation des IA et même, c’est dingue, une censure sur Twitter !

Vu la taille des pixelboobs , faut vraiment être crétin pour croire que ce sont de véritables photos de Taylor Swift.

Donc : véritables photos piratées de Jennifer Lawrence nue < images bidons générées par ordinateur de Taylor Swift nue.

Mouais, c’était mieux avant.