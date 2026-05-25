Grosse tête

Non, tel un Philippe Bouvard des temps modernes, DFBB n’est pas mort.

Le rédacteur de vote skyblog préféré était simplement parti faire une expérience scientifique et voici sa conclusion : Le Spritz, c’est nul !

Merci.

Posted in In Da DFBB Life | 2 Comments »

2 Responses

  1. Gibbon Says:
    mai 25th, 2026 at 17:59

    Tout ça pour ça…

  2. Guy Says:
    mai 25th, 2026 at 19:52

    Ouai tout ça pour ça ! Fallait demander

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