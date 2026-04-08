Je ne veux pas faire mon expert en géopolitique cnewsien mais quand je vois le plan iranien soumis aux États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, quelque chose me dit que le détroit du Houmous va vite se refermer :

– La garantie du respect par les États-Unis du principe de non-agression.

– Le maintien du contrôle iranien sur le détroit d’Ormuz.

– L’acceptation de l’enrichissement pour son programme nucléaire.

– La levée de toutes les sanctions primaires.

– La levée de toutes les sanctions secondaire.

– L’arrêt des résolutions contre la République islamique votées par le Conseil de sécurité de l’ONU.

– L’arrêt des résolutions contre la République islamique votées par le conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

– Le versement à l’Iran de compensations.

– Le retrait des forces militaires américaines de la région.

– La cessation des combats sur tous les fronts dont celui du sud du Liban où le Hezbollah, allié de Téhéran, combat Israël.

– Le véritable retour de Mia Khalifa.

– Un pass pour pouvoir faire l’attraction Crush’s Coaster de DisneyLand Paris avec moins de 40min d’attente.

– Que le studio Madhouse refasse les saisons 2 et 3 de One Punch Man.

– La démission de Pavard.

– Une suite à la série Firefly