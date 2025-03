Dans ta lune

DaFuckingBlueBoy, c’est pas seulement des fesses et du lol, c’est aussi des trucs intelligents.

Hier soir la lune n’était pas dans le bon sens. Elle faisait une sorte de sourire flippant.

D’habitude j’accuse le dernier digestif, mais cette fois, j’étais presque sobre.

J’ai cherché pourquoi, et comme je suis sympa, voilà la réponse :

Nous sommes à Paris, non loin de l’équinoxe de printemps, en soirée. C’est à ce moment que l’écliptique est le plus incliné – relevé – sur l’horizon ouest. L’angle formé entre l’écliptique et l’horizon ouest s’élève à près de 65°. Les conditions d’observation sont alors très favorables. Si la planète Vénus atteint son élongation maximale orientale à cette période, nous la verrons trôner à une bonne quarantaine de degrés de hauteur, immanquable par son éclat. Si la Lune est en premier croissant, elle sera également haute dans le ciel occidental, presque sous la forme de barque (ou d’un sourire) puisque « la droite perpendiculaire à la ligne des cornes est toujours dirigée selon le grand cercle qui passe par les centres de la Lune et du Soleil ». De telles conditions favorables se rencontrent aussi au début de l’automne, le matin vers l’est. […]

Bon, après, j’ai vu une autre lune à l’horizontal… mais c’est une autre histoire…