DaFucking22ans

Madre de Dios, DaFuckingBlueBoy vient de fêter ses… (2026-2004)… 22 ans !?

Bordel, y’a 22 ans, j’avais… Oh merde !

Bordel, y’a 22 ans, je n’étais pas encore… Oh merde merde !

Bordel, y’a 22 ans, Rissa May n’était même pas… Oh merde merde merde !

Bordel, y’a 22 ans, ta maman était déjà… Oh merde merde merde merde !

Joyeux DaFuckingAnniversaire quand même.