DaFucking22ans

Madre de Dios, DaFuckingBlueBoy vient de fêter ses… (2026-2004)… 22 ans !?

Bordel, y’a 22 ans, j’avais… Oh merde !
Bordel, y’a 22 ans, je n’étais pas encore… Oh merde merde !
Bordel, y’a 22 ans, Rissa May n’était même pas… Oh merde merde merde !
Bordel, y’a 22 ans, ta maman était déjà… Oh merde merde merde merde !

Joyeux DaFuckingAnniversaire quand même.

Posted in In Da DFBB Life | 9 Comments »

9 Responses

  1. Elvis Says:
    avril 16th, 2026 at 17:50

    Happy birzday Da DFBB !
    Un plaisir à chaque fois renouvelé de mater ces conneries ❤️

  2. Maht Says:
    avril 16th, 2026 at 18:19

    Ca sent arnaque. L’an dernier c’etait le 21eme, maintenant le 22eme. Nan mais on m’aura pas, nous sachons!

    Joyeux anniv dfbb !

  3. Oam Says:
    avril 16th, 2026 at 18:26

    Oh merde de merde de merde, ça pique !

    Joyeux anniversaire DafuckingBlueBoy !

  4. Noname Says:
    avril 16th, 2026 at 20:03

    Bon anniversaire !

  5. Cubi Says:
    avril 16th, 2026 at 20:21

    Joyeux anniversaire DafuckingBlueBoy! Le tampax vite!!

  6. Flox Says:
    avril 16th, 2026 at 21:19

    Joyeux anniversaire! putain déjà 22 ans…

  7. Guy Says:
    avril 16th, 2026 at 21:19

    Happy birthday Dafucking !
    Ce sent de plus en plus la naphtaline par ici !

  8. Tordu Says:
    avril 17th, 2026 at 01:12

    Bordel de merde. ya 22 ans j’étais un étudiant célibataire qui vivait sa meilleure vie sans le savoir. Joyeux DaFuckingAnniversaire bordel.

  9. Greg Says:
    avril 17th, 2026 at 17:38

    Joyeux anniversaire !!!

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