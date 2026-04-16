DaFucking22ans

Madre de Dios, DaFuckingBlueBoy vient de fêter ses… (2026-2004)… 22 ans !?
Bordel, y’a 22 ans, j’avais… Oh merde !
Bordel, y’a 22 ans, je n’étais pas encore… Oh merde merde !
Bordel, y’a 22 ans, Rissa May n’était même pas… Oh merde merde merde !
Bordel, y’a 22 ans, ta maman était déjà… Oh merde merde merde merde !
Joyeux DaFuckingAnniversaire quand même.
avril 16th, 2026 at 17:50
Happy birzday Da DFBB !
Un plaisir à chaque fois renouvelé de mater ces conneries ❤️
avril 16th, 2026 at 18:19
Ca sent arnaque. L’an dernier c’etait le 21eme, maintenant le 22eme. Nan mais on m’aura pas, nous sachons!
Joyeux anniv dfbb !
avril 16th, 2026 at 18:26
Oh merde de merde de merde, ça pique !
Joyeux anniversaire DafuckingBlueBoy !
avril 16th, 2026 at 20:03
Bon anniversaire !
avril 16th, 2026 at 20:21
Joyeux anniversaire DafuckingBlueBoy! Le tampax vite!!
avril 16th, 2026 at 21:19
Joyeux anniversaire! putain déjà 22 ans…
avril 16th, 2026 at 21:19
Happy birthday Dafucking !
Ce sent de plus en plus la naphtaline par ici !
avril 17th, 2026 at 01:12
Bordel de merde. ya 22 ans j’étais un étudiant célibataire qui vivait sa meilleure vie sans le savoir. Joyeux DaFuckingAnniversaire bordel.
avril 17th, 2026 at 17:38
Joyeux anniversaire !!!