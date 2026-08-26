Selon une étude publiée mardi dans la revue médicale British Medical Journal (BMJ), au moins un joueur sur quatre de la ligue de football américain (NFL) finirait par souffrir de dégénérescence cérébrale.
Cela parait impressionnant mais rappelons que c’est toujours moins que les joueurs de Call Of Duty sur Xbox !
CQFD
Selon une étude publiée mardi dans la revue médicale British Medical Journal (BMJ), au moins un joueur sur quatre de la ligue de football américain (NFL) finirait par souffrir de dégénérescence cérébrale.
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