Qu’est ce qui est chiant et mou ?

Non, pas ma bite… enfin… si… mais je pensais plutôt à DaFuckingBlueBoy.

C’pas ma faute à moi, c’est que tout est chiant et mou en ce moment.

Alors, y’a pas bien quelques vidéos et des images à la con qui trainent mais c’est pas ouf comme disent les anciens jeunes.

Quoique, après avoir vu certains liens de cette newz, DFBB est désormais seulement chiant…