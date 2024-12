« la vie la vie la vie la vie la vie la vie la vie la vie la vie… Et voici la viiiiiiie… »

Si tu es vieux, toi aussi tu fredonnes maintenant le générique de la série Il était une fois la vie.

Pour les autres, c’était une série animée sur le fonctionnement du corps humain avec les petites cellules et les méchants virus aux nez rouges.

Et bien, voici Les Brigades immunitaires (ou Cells at Work! ou Hataraku saibō dans la langue de Rie Tachikawa) : c’est pareil mais en japonais.

Donc avec de la bagarre, des monstres et des cellules rouges avec des petites shorts…

Et après le manga et l’animé, découvrez enfin le film en live-action !

«

« Yamete Kudasai Maestro-San »