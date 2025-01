Boucle-la !

L’année 2024 a encore été très mauvaise concernant les accidents routiers mortels.

Dans les Deux-Sèvres, par exemple, 29 personnes ont perdu la vie. C’est cinq décès de plus qu’en 2023.

C’est aussi le niveau le plus élevé des cinq dernières années.

Et c’est surtout 28 personnes de trop !

Bon, je peux comprendre que ces gens picolent et roulent vite pour oublier qu’ils habitent dans les Deux-Sèvres, mais, au moins, qu’ils mettent leurs ceintures de sécurité !

Voici quelques deuxsèvrienneuses qui donnent le bon exemple :

Et n’oubliez pas : c’est le seul moment où vous pouvez dire à votre femme de la boucler !