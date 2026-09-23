Bitecéphale

Des chercheurs de l’université de Stanford ont découvert que les parties antérieure et postérieure du cerveau humain proviennent de organes différents.

Il serait constitué de deux populations de cellules progénitrices différentes.

Ces deux anciens systèmes nerveux auraient évolué indépendamment avant de s’associer au cours de l’évolution, il y a environ 550 millions d’années.

Ok Ok… mais on s’en doutait depuis longtemps nous les hommes qu’on avait 2 cerveaux.

Par exemple quand on regarde une vidéo avec Mila Azul, c’est le cerveau sous-braguettale qui réfléchit !