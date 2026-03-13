J’aime bien les guerres car grâce à elles je progresse vachement en géographie.

Je sais maintenant où est l’Ukraine et ses pays voisins, que la Bande de Gaza n’est pas un groupe de musique, que le Venezuela n’est pas un instrument de musique, et je serais bientôt incollable sur le Moyen Orient.

Je sais même placer sur la carte le détroit d’Ormuz ! Trop cool !

Et pour me perfectionner, y’a même un jeu démineur qui m’apprend la cartographie de ce canal :

Je compte sur Xi Jinping pour m’expliquer de manière simple où est Taïwan et Dijon…