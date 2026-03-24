Aujourd’hui c’est la Journée Européenne de la glace artisanale…

Y’a même une Confédération des Associations des Artisans Glaciers de la Communauté Européenne : l’Artglace.

Elle a pour mission de promouvoir la qualité, l’authenticité et le savoir-faire artisanaux glaciers en Europe… et surtout bien s’amuser avec les 11,7 milliards d’euros générés tous les ans en Europe.



Et tous les ans, un parfum à la con est proposé.

Cette année, le goût officiel est « Melody », en lien avec l’Eurovision 2026. Un truc à base de pistache et d’orange.

J’ai connu une Melody en Thaïlande qui avaient des bonnes boules…