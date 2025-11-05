Bientôt les repas de fin d’année, alors voici un funfact qui vous fera passer pour quelqu’un de plus malin qu’il n’y parait.

Lorsque vous mélangez un jeu de 52 cartes, l’ordre des cartes que vous obtenez n’est très probablement jamais apparu dans toute l’histoire de l’humanité… et ne le sera probablement jamais plus !

Un jeu de 52 cartes peut se mélanger de 8.06 × 10^67 manières différentes (52! pour les matheux)… soit 8,06 suivi de 67 zéros… soit 80 mille milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de combinaisons.

Pour vous donner une petite idée du délire :

L’âge de l’Univers depuis le Big Bang est estimé à environ 13,77 milliards d’années. Ce que donne environ 435 millions de milliards de secondes jusqu’à aujourd’hui.

Le nombre de combinaison d’un simple jeu de 52 cartes qui est dans votre salon est 185 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 fois plus grand que le nombre de secondes depuis le Big Bang.

Une dernière comparaison : il y a autant de chance d’avoir 2 combinaisons identiques que de me voir boire une bière sans alcool en regardant du foot féminin ! C’est dingue.