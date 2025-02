En ce moment où la vie est aussi agréable que ta belle-mère, jouons un peu avec l’actualité.

Kikadi récemment : « moi je suis un immense écrivain. Il y a une haine du talent, il y a une haine du génie » ?

Réponse A : Sébastien Delogu

Réponse B : Yann Moix

Réponse C : le scénariste du film Shark Side of the Moon

Réponse D : Cadd