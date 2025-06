« Nianiania… à mon époque le taux de réussite au Bac était de seulement 45% !

Aujourd’hui, on leur donne carrément le bac à ces jeunes incultes qui vont sur toktok et qui utilisent continuellement le chat qui à pété. Il leur faudrait une bonne guerre. »

[Maurice – 70 ans – qui roule en Dacia]

Certes, une pétition inutile est en cours car le sujet de Physique-Chimie était trop difficile pour ces nuls.

Voici le fameux sujet.

Cadd : 0/20