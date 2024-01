1 verre de Beaujolais, ça use, ça use

1 verre de Beaujolais, ça use les WC.

2 verres de Beaujolais, ça use, ça use

2 verres de Beaujolais, ça use les WC.

3 verres de Beaujolais, ça use, ça use

3 verres de Beaujolais, ça use les WC.

4 verres de Beaulojais, ça use, ça use

4 verres de Beaulojais, ça use les WC.

6 veres de Beaulojais, ça use, ça use

6 veres de Beaulojais, ça use les WC.

Trouze veres de Beaulojais, ça use, ça use

Trouze veres de Beaulojais, ça use les caca.

π 7 veres de Beaulolojais, ça use, ça use

π 7 veres de Beauloloooojais ça s’use m’habite.